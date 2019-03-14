الرياض 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واساختتم الملتقى السنوي لمديري جوازات المناطق الذي انعقد يومي الأربعاء والخميس 6-7 / 7 / 1440هـ بمقر نادي ضباط قوى الأمن بالرياض ، وذلك برعاية مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.وناقش المجتمعون خلال جلسات اليوم الثاني توصيات ورش العمل الخاصة بجوازات المناطق والإدارات المعنية والتي تمت الموافقة عليها وآلية تنفيذها.وتطرق المجتمعون لأعمال الحج والعمرة للموسم الماضي ، وأعمال إدارات الوافدين والخطة المستقبلية التي ستطبق خلال العام الحالي ، كما تم استعراض مايتعلق بالقوة البشرية في جوازات المنافذ وطبيعة عملهم والخطة المستقبلية لتطوير آلية العمل، والوقوف على أهم المعوقات وسبل معالجتها ، كما طُرح العديد من المقترحات لتطوير العمل في جميع الأعمال المناطة بالجوازات وسرعة إنجاز وتنفيذ الإجراءات واستعراض ماتم تنفيذه من خطط وبرامج للمرحلة السابقة والعمل على تطويرها .وأكد اللواء اليحيى في ختام الملتقى ضرورة متابعة مدراء جوازات المناطق لكل مايستجد في مجال العمل من خلال الإشراف المباشر وتذليل كافة الصعوبات وبذل المزيد من الجهد في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم والزائر تماشياً مع رؤية المملكة 2030 .// انتهى //15:08ت م0145