الرياض 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسعقد مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لليمن اجتماعه الثلاثين برئاسة مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز بمقر المركز في الرياض.وتطرق الاجتماع إلى مناقشة سير العمليات الإغاثية في اليمن وما تم تقديمه من قبل الهيئات الإغاثية المانحة لليمن خلال المرحلة الماضية وما سيتم تقديمه خلال المرحلة القادمة.وقدّم وكيل وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية الدكتور شوقي الشرجبي، ممثل اللجنة العليا للإغاثه، عرضاً شاملاً عن الوضع الإنساني في اليمن، معرباً عن شكره وتقديره لاهتمام أعضاء المكتب في كل ما يخص الشأن اليمني منوهاً بقيام المركز بتوسيع مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم الملشيات الحوثية، مؤكداً أن المشروع يمثل نموذجاً إنسانيا حقيقياً، في إنقاذ أطفال اليمن من جحيم المليشيات الحوثية.ونقل الشرجبي تحيات وتقدير الحكومة اليمنية للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت على دعمهم السخي والكبير لخطة الاستجابة الإنسانية التي دعت إليها الأمم المتحده في اليمن، مبيناً أن كافة المشاريع والبرامج التي تقدمها الهيئات الإغاثية المانحة بدول المجلس وفي مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية أسهمت بشكل كبير في تحسين الوضع الإنساني في اليمن واستفادت جميع المحافظات اليمنية منها.وأهاب أعضاء المجلس بالأمم المتحدة ومنظماتها والمجتمع الدولي بالوقوف بحزم أمام الجرائم البشعة التي تقدم عليها الميليشيات الإرهابية الحوثية وتنتهك فيها مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان ومنها الحصار الذي تفرضه المليشيات الحوثية علىأبناء منطقة حجور بمحافظة حجة منذ ما يقارب شهر، والمطالبة بالضغط على المليشيات الحوثية لفك الحصار عنها والسماح بإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية.//انتهى//15:11ت م0146