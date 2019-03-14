بيروت 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019م واسأغلق مؤشر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم, على تراجع بنسبة 0.15% أي ما يعادل 1.63 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 24 ألفًا و 439 سهمًا بقيمة 143 ألفًا و 88 دولارًا أمريكيًا نفذت خلال 17 صفقة.كما تراجعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 9 ملايين و 459 ألف دولار أمريكي مقارنة بـ 9 ملايين و 474 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //15:11ت م0147