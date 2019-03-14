اقتصادي / بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية تغلق على تراجع بنسبة 0.15%
الخميس 1440/7/7 هـ الموافق 2019/03/14 م واس
بيروت 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019م واس
أغلق مؤشر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم, على تراجع بنسبة 0.15% أي ما يعادل 1.63 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 24 ألفًا و 439 سهمًا بقيمة 143 ألفًا و 88 دولارًا أمريكيًا نفذت خلال 17 صفقة.
كما تراجعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 9 ملايين و 459 ألف دولار أمريكي مقارنة بـ 9 ملايين و 474 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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15:11ت م
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