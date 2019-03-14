طرابلس 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسالتقت مساعدة رئيس بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا (ستيفاني ويليامز) مع أعضاء المكتب السياسي لقوة حماية طرابلس.وناقش اللقاء آخر المستجدات بالمشهد السياسي في ظل تعدد مسارات حل الأزمة الليبية، والدور الأقليمي والدولي في محاولة آيجاد صيغة تسوية بين الفرق الليبية ضمن أطار أنفاق الصخيرات السياسي وما أفرزه من أجسام سياسية فشلت في معالجة المختنقات الأمنية التي تشهدها البلاد .كما تطرق اللقاء إلى مناقشة تدهور الخدمات بشكل عام، الأمر الذي أنعكس على مظاهر الحياة المعيشية للمواطن .وأكد أعضاء المكتب السياسي لقوة حماية طرابلس ضرورة مدنية الدولة وحث جميع الأطراف على المشاركة في المؤتمر الوطني الجامع بهدف إنهاء المراحل الانتقالية كافة وما صاحبها من عنف مسلح وإهدار للمال العام والعمل بشكل جدي على الانتقال إلى مرحلة الاستقرار وبناء الدولة الحديثة وذلك بالذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية على قاعدة دستورية تحترم أرادة الشعب الليبي بعيدًا عن المحاصصة القبلية .وشدد أعضاء المكتب السياسي لقوة حماية طرابلس على رفضهم احتكار صناعة القرار بحجة الصراع الواهي على الشرعية ضمانًا لصون كرامة المواطن الليبي وسيادة ليبيا وفق ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الصادرة عنها بشأن وضع حد للوضع الأمني والإنساني الذي تعيشه ليبيا في هذه المرحلة.وأبلغ أعضاء المكتب السياسي لقوة حماية طرابلس (ستيفاني ويليامز) عن نيتهم في توسيع دائرة المشاركة لقوة حماية طرابلس لتصبح قوة لحماية المنطقة الغربية بالكامل .// انتهى //15:14ت م0149