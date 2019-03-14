بيروت 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسجال الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة في لبنان جون كوبيش اليوم داخل الأحياء السكنية والمؤسسات الأممية العاملة داخل مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا واطلع من القيادات والفاعليات الفلسطينية على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين والنازحين من سوريا .وعقد المسؤول الأممي إجتماعات موسعة مع ممثلي الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية بحضور مدير عام "الأونروا" في لبنان كلاوديو كوردوني بحث خلالها الظروف الانسانية والحياتية التي يعيشها الفلسطينيون داخل المخيم .كما اجتمع الممثل الخاص للأمين العام والوفد المرافق له مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية الفلسطينية في عين الحلوة مستعمًا لمطالبهم في مجال الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.وأعرب المسؤول الأممي خلال جولته داخل عين الحلوة عن أسفه الشديد وألمه العميق لما يتعرض له اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مؤكدًا حق اللاجئين بالحياة الحرة الكريمة.// انتهى //15:14ت م0150