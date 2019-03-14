شبوة 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دورتين تدريبيتين في محافظة شبوة ضمن البرامج التدريبية لقطاع التدريب والتأهيل المهني لتمكين الشباب بمشروع تحسين سبل العيش باليمن .وأشار محافظ شبوة محمد صالح بن عديو إلى الأهمية الكبيرة التي يكتسبها التعليم المهني في حياة الدول من حيث كون مخرجاته تسهم بفعالية في تلبية احتياج أسواق العمل المحلية من الكوادر المؤهلة في المهن المختلفة، منوها بأن هذه الدورتين سيعود نفعهما على المتدربين ثم على مجتمعاتهم المحلية.وشكر بن عديو المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على ما يقدمانه من دعم متواصل للمحافظة.و أوضح منسق المشروع بالمحافظة عبدالله الشريمي أن الدورتين التدريبيتين الأولى منها في مجال صيانة الجوالات تستمر لمدة 40 يوما بمشاركة 20 متدربا، والثانية في مجال التمديدات الكهربائية تستمر لفترة شهر بمشاركة 30 متدربا من كافة مديريات المحافظة، معرباً عن تقديره وشكره للمملكة التي تقف دوما إلى جانب الشعب اليمني.//انتهى//15:17ت م0152