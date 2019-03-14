الرياض 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسشاركت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، في قمة البحث والابتكار، التي نظمها الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) في العاصمة البحرينية المنامة يومي 13ـ 14 مارس الجاري.وتحدث مدير المركز الوطني لتقنيات تخزين الطاقة الدكتور فريح العنزي في ورقته التي قدمها خلال القمة عن "تطوير تقنية خلايا الوقود ذات الأكسيد الصلب لتوليد الطاقة في المملكة العربية السعودية"، كما شارك مدير المركز الوطني لتقنية البتروكيماويات في لجنة تحكيم مسابقة جائزة الابتكار بين طلاب السنة الأخيرة لمرحلة البكالوريوس على مستوى جامعات دول مجلس التعاون الخليجي في تخصصات الهندسة الكيميائية والكيمياء.وتهدف المسابقة إلى تعزيز ونشر ثقافة الابتكار بين طلاب الجامعات في دول الخليج العربي، وسد الفجوة بين الصناعة والمؤسسات الأكاديمية وتحفيز الأبحاث التطبيقية والابتكار في مجال الكيمياء. وعرضت المدينة لزوار المعرض المصاحب للقمة، عدداً من التقنيات التي تبرز جهودها في مجال المواد المتقدمة، وإنتاج وقود نظيف صديق للبيئة يسهم في الحد من الأخطار البيئية الناتجة من استهلاك الوقود التقليدي، وكذلك إنتاج ألياف كربونية متناهية الصغر بطاقة إنتاجية قدرها 1 كيلوجرام بالساعة وبمواصفات ميكانيكية وفيزيائية، ودورها في تعظيم المحتوى المحلي بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030.يذكر أن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) تأسس عام 2006م كمنظمة ممثلة لقطاع البتروكيماويات في منطقة الخليج العربي بهدف تبنّي الاهتمامات المشتركة لأكثر من 240 شركة من أعضاء الاتحاد بالإضافة إلى الشركات العاملة في قطاع إنتاج الكيماويات والصناعات والخدمات المساندة لها.كما يحرص الاتحاد على الارتقاء بقطاع الكيماويات والبتروكيماويات في المنطقة من خلال تقديم الدعم وتفعيل التواصل بين أعضاء الاتحاد من شركات البتروكيماويات ومؤسسات أكاديمية وبحثية لتبادل المعارف والخبرات وتطويرها وتحسينها باستمرار، علاوةً على الحضور الفاعل في المحافل الدوليّة، وتحقيق مساهمة ملموسة في رسم ملامح مستقبل قطاع البتروكيماويات على الصعيد العالمي.// انتهى //15:21ت م0154