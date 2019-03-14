مكة المكرمة في 07 رجب 1440 ه الموافق 14 مارس 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام عدداً من البرامج والدروس خلال النصف الأول من العام الحالي 1440 ه تمثلت في تقديم 1200 درس شارك فيه 26 معلما علاوة على عقد 20 حلقة علمية استفاد منها أكثر من 30 ألف مستفيد بالإضافة إلى استقبال أكثر من 70 ألف اتصال هاتفي .وأوضح مدير الإدارة الشيخ ماجد بن صالح السعيدي أن هذه الخطوات تأتي في إطار اهتمام الرئاسة بتوجيه من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من حجاج وزوار وتوجيههم في أمور دينهم وعبادتهم.// انتهى //15:27ت م0156