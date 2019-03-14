أملج 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسنظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزارعة بمحافظة أملج اليوم ، حملة توعوية بالتزامن مع برنامج مكافحة الجراد الذي تقوم به الوزارة حالياً ببعض مراكز المحافظة ،وذلك بالتعاون مع مراكز المحافظة ومشايخ القبائل.وأوضح مدير مكتب الزراعة بالمحافظة عبدالوهاب أحمد الحجوري أن الحملة تهدف إلى توعية الأهالي من اصحاب المواشي والانعام بشكل عام بتجنب المواقع خلال عمليات رش المبيدات المستخدمة لمكافحة الجراد والتعاون مع الزراعة بالابلاغ عن اماكن تجمع اسراب الجراد ليتم مكافحته .// انتهى //15:29ت م0158