عرعر 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسزار مدير جامعة الحدود الشمالية المكلف الأستاذ الدكتور إبراهيم بن حسن الزهراني والوفد المرافق له أمس شركة أسمنت المنطقة الشمالية ، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجامعة والشركة بالعديد من الجوانب بين الطرفين .واطلع "الزهراني " والوفد المرافق له على مراحل إنتاج المصنع للأسمنت ومنها مراحل التسخين والحرق والتبريد، إضافة إلى طاحونة المواد وطاحونة الأسمنت ومحطة التعبئة للأسمنت السائب والمكيس، وبينت الشركة حصولها على شهادة الآيزو العالمية، مشيده في الوقت نفسه بمستوى خريجي كلية الهندسة بالجامعة الذين يعملون بالشركة، مستعرضة مجالات العمل المتوقعة لخريجي كلية الهندسة، ومدى إسهام الشركة في عملية التدريب وصقل خبرات خريجي الجامعة.من جانبه, أكد مدير الجامعة المكلف على أن الجامعة لن تتوانى في دعم كافة سبل التعاون مع شركات القطاع الصناعي في المملكة وذلك برفدها بموارد بشرية في مختلف التخصصات ممن يمتلكون المهارات والخبرات المطلوبة لسوق العمل، بالإضافة الى توفير مناخ تدريبي للطلبة فيمجال مشاريع التخرج والتدريب ما بعد التخرج، بما يضمن صقل خبراتهم وتأهيلهم لفرص العمل المتاحة في الشركات الوطنية الواعدة كأسمنت الشمالية، مشيراً سعي الجامعة إلى تلمس حاجة القطاع الصناعي، لافتاً إلى أن الجامعة قامت بإنشاء مركز للتعدين وتتطلع إلى تحويله إلى مركز بحثي متميز يخدم المنطقة في مجال التعدين.والتقى "الزهراني " على هامش الزيارة مهندسي الشركة من خريجي الجامعة والمتدربين وحثهم على العمل والاجتهاد في خدمة الوطن ورفع اسم الجامعة، مشيراً إلى أن الجامعة وفرت للطلبة أحدث الأجهزة لرفع مستوى خبراتهم، وتدريبهم على آخر ما توصلت إليه تقنيات التعدين وتقنيات الفيزياء الحيوية والكيميائية، وأن الجامعة سبق وأن تلقت إشادات من ميدان العمل سواء من شركة الإسمنت، أو الكهرباء، أو وشركة "أرامكو" ، بشأن المهندسين من خريجي كلية الهندسة بالجامعة والتي حصلت على اعتماد (ABET) في العام المنصرم ولمدة (6) سنوات في جميع برامجها مما يميز خريجي كلية الهندسة في مختلف التخصصات الهندسية، متمنياً في ختام الزيارة أن تترجم هذه اللقاءات على أرض الواقع بصورة تفيد المجتمع والقطاع الصناعي على حد سواء من خلال التعاون المشترك بين الجامعة والشركة.// انتهى //15:34ت م0159