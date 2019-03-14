الرياض 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واستنطلق غدًا الجمعة منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الممتاز للبراعم لكرة القدم تحت 15 عامًا بإقامة 5 لقاءات تجمع الأهلي مع الهلال، والوطن مع الفتح، والشباب مع الاتحاد، والباطن مع النصر، والقادسية مع الاتفاق.وعلى ملعبه في جدة يستقبل الأهلي الثالث بـ 42 نقطة ضيفه الهلال المتصدر بـ 49 نقطة في قمة مباريات الجولة ، ويحل الفتح الثاني بـ 46 نقطة ضيفًا على الوطن التاسع بـ 21 نقطة على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية.ويستقبل الشباب الثامن بـ 22 نقطة على ملعبه ضيفه الاتحاد الرابع بـ 28 نقطة، فيما يحل النصر السادس بـ 27 نقطة ضيفًا على الباطن السابع بـ 24 نقطة على ملعب التعليم، ويواجه القادسية الحادي عشر بـ 10 نقاط على ملعبه ضيفه الاتفاق الخامس بـ 27 نقطة.وتختتم بعد غدٍ السبت منافسات الجولة بلقاء وحيد يجمع العمران الثاني عشر بـ 4 نقاط مع ضيفه اللواء العاشر بـ 12 نقطة على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي.// انتهى //16:59ت م0219