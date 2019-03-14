بغداد 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسأغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية "البورصة" اليوم على انخفاض بنسبة 0.20 %, متوقفًا عند 468.66 نقطة.وانخفضت أسهم 7 شركات, مقابل ارتفاع أسهم عدد مماثل من الشركات, وثبات أسهم 15 شركة على وضعها السابق.وبلغ عدد الاسهم المتداولة 368,435,527 سهمًا, بقيمة 233,489,284 دينارًا عراقيًا, تحصلت من خلال إبرام 244 صفقة, استهدفت 29 شركة تم تداول أسهمها في جلسة اليوم.مما يذكر أن عدد الشركات المساهمة المسجلة في البورصة هو 104 شركات.// انتهى //17:05ت م0220