طرابلس 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسأكد المتحدث باسم عملية البنيان المرصوص التابعة لحكومة الوفاق الليبية محمد الغصري استمرار حالة النفير والطوارئ في مدينة سرت على خلفية تقدم مسلحي الكرامة تجاه المدينة الأيام الماضية.وقال الغصري ؛ إن أي محاولة اعتداء على سرت هي بمثابة إعلان حرب جديدة، وإن قوات البنيان ترفض أي جهة تستغل صفة الجيش لخدمة مآرب سياسية.وأشار الغصري إلى أن قوة حماية وتأمين سرت سيرت دوريات استطلاعية في مناطق جنوب المدينة لمسافة تسعين كيلومترا لرصد أي تحركات في المنطقة.// انتهى //17:06ت م0221