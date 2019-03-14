عدن 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسبحث سفير اليمن لدى النمسا هيثم شجاع الدين اليوم مع رئيس البرنامج العالمي للجريمة البحرية آلان كول جوانب التعاون بين اليمن والبرنامج في مجال بناء قدرات قوات خفر السواحل.ووفق وكالة الأنباء اليمنية فإن هذا التعاون سيتيح لليمن القدرة على مكافحة التهريب والقرصنة وتأمين باب المندب وطريق الملاحة الدولية.وجرى خلال اللقاء بحث إمكانية فتح مكتب للبرنامج في العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى تدريب قوات خفر السواحل وتزويدها بالمعدات اللازمة للقيام بمهامها.// انتهى //17:06ت م0222