عدن 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسجدد السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ اليوم موقف بلاده الثابت والمستمر لدعم الحكومة الشرعية في اليمن.وأكد يونغ خلال لقائه وزير الخارجية اليمني خالد اليماني التزام بلاده بموقفها الواضح تجاه العملية السياسية في اليمن المبني على أهمية تنفيذ اتفاقية ستوكهولم والالتزام بالمرجعيات الثلاث المتوافق عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني.وأشار وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية إلى أنه إذا لم يتم تنفيذ اتفاقية ستوكهولم فسيتعذر المضي قدماً في طريق تحقيق السلام في اليمن.// انتهى //17:07ت م0223