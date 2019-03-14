لندن 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسكشفت وزارة العدل البريطانية اليوم عن ارتفاع عدد قضايا جرائم السكاكين والأسلحة الهجومية الأخرى التي تعاملت معها المحاكم خلال العام الماضي إلى أعلى المستويات منذ تسعة أعوام.وأشارت بيانات الوزارة إلى إن المحاكم تعاملت خلال عام 2018م مع 21484 قضية تتعلق بذلك النوع من الجرائم، وهو أعلى رقم تسجله منذ عام 2009م.وكشفت البيانات عن أن خُمس الذين تمت إدانتهم في تلك الجرائم هم من الشباب دون سن 18 سنة، الشيء الذي بات يشكل هاجساً لدى الأسر البريطانية التي تتخوف على سلامة أبنائها الطلاب من الاستهداف العشوائي من قبل المجرمين.وأعرب وزير العدل البريطاني روري ستيوارت عن عزم الحكومة محاربة جرائم السكاكين والأسلحة الهجومية الأخرى، مبيناً أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة في هذا الصدد.// انتهى //17:12ت م0224