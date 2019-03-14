لندن 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسأعلن وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني أليستر بيرت عن تعهد المملكة المتحدة بتقديم مساعدات حيوية منقذة للأرواح بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني لمساعدة أشد الناس تأثراً بالأزمة السورية خلال العام 2019م داخل سوريا وفي الدول المجاورة، بما في ذلك الأردن ولبنان وتركيا.وأوضح بيرت في بيان رسمي اليوم أن هذا التعهد يشكل مؤشِّراً على استمرارية دعم المملكة المتحدة لمستقبل سوريا، ويساعد في الحدِّ من آثار الصراع الدائر فيها أيضاً، بما في ذلك ما تتعرّض له من آثار ناجمة عن التطرف.وذكّر بأن الأوضاع الإنسانية في سوريا ما زالت حرجة، إذ إن ملايين الأشخاص قد نزحوا إلى مختلف أنحاء المنطقة منذ اندلاع الصراع، مضيفاً يُعبِّر تعهدنا بالمساعدات عن التزام واضح بأن دعم المملكة المتحدة للشعب السوري دعمٌ ثابت ومستمر.ولفت المسؤول البريطاني النظر إلى أنه لا يمكن التعامل مع عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وكأنه مشكلة بعيدة عن بلاده، مبيناً أن المساعدات البريطانية تسهم في الحفاظ على أمن الشعبين السوري والبريطاني بعيداً عن التطرف وعدم الاستقرار.// انتهى //17:14ت م0225