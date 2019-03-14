القاهرة 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسبحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة آخر تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة لدفع المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية بما يقود إلى استكمال المرحلة الانتقالية في البلاد.وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة السفير محمود عفيفي : إن "أبو الغيط" و "سلامة" اتفقا خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم على أهمية مواصلة جهود الأمم المتحدة في توحيد الرؤى بين الليبيين حول الخطوات والاستحقاقات المتبقية وصولاً إلى تنظيم وإتمام الانتخابات التي يتطلع إليها الشعب الليبي.وأشار المتحدث إلى أن "أبو الغيط" جدد التزام الجامعة العربية الكامل بالاستمرار في مساعدة الأشقاء الليبيين بهذه المسيرة، ومواصلة تعاونها مع الأمم المتحدة في هذا الاتجاه، من خلال المجموعة الرباعية التي تجمعهما أيضاً مع الاتحادين الأوروبي والأفريقي، منوهًا بأن هذا الرباعي سيجتمع قريباً لبحث الدور المشترك الذي يمكن أن يُقام به دعماً لجهود التسوية في ليبيا.// انتهى //17:17ت م0227