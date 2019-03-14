الرياض 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسأطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة 3 آلاف سمكة من نوع "الجامبوزيا" في سد وادي جازان، بهدف مكافحة اليرقات المائية وحشرة البعوض الناقلة للأمراض والقضاء عليها.وأوضح مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية بالوزارة الدكتور علي الشيخي، أن أسماك "الجامبوزيا" تتغذى على اليرقات المائية الضارة التي تنتشر في السد، ما يؤدي إلى الحفاظ على مياهه والبيئة من حوله، مشيراً أنّ الخطوة تأتي من منطلق الحرص على تعزيز المكافحة الحيوية للسدود والبحيرات الطبيعية.وبين الدكتور الشيخي أن سمكة "الجامبوزيا"، والمعروفة بسمكة "البعوض"، تعيش في المياه العذبة، وتتأقلم مع درجات الحرارة العالية، وتتكاثر مرات عدة في السنة الواحدة. مفيداً بأنها أُدخلت في مياه كثير من البلدان بوصفها وسيلة ناجحة للمحاربة الحيوية للبعوض.يُذكر أن سد وادي جازان يقع في أقصى الجنوب الغربي من المملكة بين سلسلة من الجبال المرتفعة، وتمتاز منطقته بطبيعة خلابة وهطول كثيف للأمطار صيفاً وشتاء. وأنشئ السد، الذي يبلغ مخزونه المائي 51 مليون متر مكعب، لدرء خطر الفيضانات على الأرواح والممتلكات، وكذلك التحكم في المياه المخزونة وصرفها وفق حاجات الزراعة والري لتطوير المنطقة ونموها زراعياً واجتماعياً، إضافة إلى تحويل الأراضي المجاورة إلى أراضٍ زراعية خصبة.// انتهى //17:19ت م0228