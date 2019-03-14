الأمم المتحدة 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسالتقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته للولايات المتحدة أمس وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.وناقش الجانبان الحاجة لتعزيز العلاقة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة، وتناولا عدداً من القضايا التي تثير القلق مثل الأوضاع في اليمن وفنزويلا.كما أكدا أهمية توسيع نطاق الجهود الجارية لمنع نشوب الصراعات وحلها في عدد من المناطق في القارة الأفريقية والشرق الأوسط.واستعرض الأمين العام خلال اللقاء الجهود المبذولة لإصلاح الأمم المتحدة، وشجع على مواصلة الانخراط والدعم من الولايات المتحدة.// انتهى //17:19ت م0229