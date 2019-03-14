جدة 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسيُطلق الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الأربعاء القادم، أعمال "ملتقى التجربة السعودية والماليزية في إدارة الأوقاف واستثماراتها"، بمشاركة عدد من أصحاب المعالي ، ومديري الجامعات السعودية، وذلك بمقر مكتبة الملك فهد العامة بالجامعة.ويهدف الملتقى إلى عرض التجارب السعودية والماليزية في مجال إدارة وتنمية الأوقاف، بالشراكة مع المعهد الدولي في الوقف الإسلامي بدولة ماليزيا، والاستفادة من التجربة الماليزية الرائدة في مجال الأوقاف، من خلال استقطاب نخبة من المتحدثين الماليزيين الخبراء في مجال إدارة الأوقاف.ويسبق الملتقى عقد حزمة من ورش العمل المتخصصة في حوكمة الأوقاف والصناديق الاستثمارية الوقفية، فيما يُعقد في اليوم التالي للملتقى ورش عمل موجهة بشكل خاص لأمناء الأوقاف الجامعية السعودية في مجال تنمية الموارد الوقفية، وتجربة الأوقاف الجامعية الماليزية وحوكمتها، بهدف رفد الأمناء بتجارب علمية ناجحة في سبيل الارتقاء بأوقافهم الجامعية.// انتهى //17:20ت م0231