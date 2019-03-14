الرياض 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسيعرض معهد الثقافة والفنون للتدريب التابع للجمعية السعودية للثقافة والفنون في معرض الرياض الدولي للكتاب 2019، البرامج والدورات التدريبية التي تستهدف شرائح المجتمع كافة في المجالات التالية: المسرح والموسيقى والسينما والفنون البصرية بالإضافة إلى الفنون التطبيقية.كما يقدم المعهد في معرض الكتاب العديد من البرامج التثقيفية للزوار في مجال الثقافة والفنون إلى جانب تسجيل العديد من الأسماء ضمن قائمة المعهد في استهدافهم عبر برامج دائمة ومستمرة.ومن أبرز الدورات التي عرضها المعهد تمثلت في التالي التمثيل للشاشة وبرنامج الطفل " لياقة التحدث والإلقاء وبرنامج الطفل في الرسم بالأرقام والتمثيل واللعب بالأدوار السينمائية وتحسين الخطوط والتصوير والمونتاج إلى جانب مهارات العزف على آلة العود وقراءة النوتة والموسيقى وفن كتابة السيناريو وإعداد الممثل وأساسيات النوتة الموسيقية ومهارات العزف والإنفو جرافيك وأساسيات المقامات الموسيقية ورحلة المخرج السينمائي.ويشير مدير معهد الثقافة والفنون للتدريب " ثقف " الدكتور يحيى القبيسي إلى أن هذا المعهد أسس في 10 أكتوبر من عام 2018 م ويسعى إلى تعزيز المواهب وتدريبها وإظهارها بما يحقق جميع المعايير والمهارات التي يحتاجها المجال الفني في كل الثقافات بالإضافة إلى سعي المعهد إلى استهداف الكثير من المجالات الثقافية في المملكة.// انتهى //17:20ت م0232