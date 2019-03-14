حائل 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل في قصر أجا اليوم, حفل توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة حائل وبين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، للتعاون في مجالات تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.ومثل جامعة حائل في التوقيع معالي مدير الجامعة الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، ومثل "منشآت" محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد.وتهدف المذكرة لتقديم برامج مشتركة في مجال ريادة الأعمال ودعم برامج التسريع والاحتضان للمشاريع الناشئة والتعاون في إيجاد حلول مالية للمشاريع المحتضنة في جامعة حائل.كما رعى الأمير عبدالعزيز بن سعد بقصر أجا اليوم حفل توقيع اتفاقية تعاون لتبادل المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث والتقارير في مجال ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" والغرفة التجارية الصناعية بحائل وتهدف الاتفاقية تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التطور والازدهار وجعل هذا القطاع محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية وممكّناً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م .ووقع الاتفاقية نائب محافظ "منشآت" للتخطيط والتطوير سامي بن إبراهيم الحسيني والأمين العام المكلف للغرفة التجارية الصناعية بحائل محمد سعيدان واتفق الطرفان على التعاون وتنسيق الجهود مع اللجان المختلفة والفعالة داخل الغرفة التجارية الصناعية بحائل في مجال ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بجميع قطاعاتها، والتعاون في إقامة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات والندوات التعريفية والتوعية وورش عمل في مجال ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.ويعكس توقيع الاتفاقية حرص "منشآت" على تعزيز التعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والمنظمات الدولية فيما يتعلق باختصاصاتها، وتعمل بشكل دؤوب على تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية ونشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني لها ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية، إضافة إلى إزالة التحديات التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.وكان سمو أمير منطقة حائل قد استقبل بقصر أجا اليوم محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد ونائب رئيس مجلس الغرفة السعودية رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل عبدالله العديم.ورحب سموه في بداية اللقاء بالمهندس الرشيد وأشاد بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والعمل التكاملي الذي تقوم به جامعة حائل من خلال واحة الإبداع في الجامعة والتي تضم مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 مسرعة الأعمال الناشئة، ومركز إنتاج البرمجيات والتطبيقات، ومنصة حائل للتدريب الافتراضي .كما استقبل أمير منطقة حائل في قصر أجا اليوم وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية الدكتور عايض بن هادي العتيبي، ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بحائل عبدالله العديم.ورحب سموه في مستهل اللقاء بالدكتور العتيبي وأكد أن المنطقة أرض خصبة للمبادرات والمشاريع الاستثمارية لتعدد الميز النسبية فيها وحرص وتميز أبنائها وطموحهم الكبير نحو بناء وطنهم ومنطقتهم وأشار سموه إلى الدور الرئيسي للهيئة العامة للاستثمار للنهوض في المناطق الواعدة كمنطقة حائل وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 م .// انتهى //17:20ت م0233