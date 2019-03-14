الرياض 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسيقيم نادي الفروسية حفل سباقه الـ 61 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بالرياض على مساهـمة وهدية نادي الفروسية ( جائزة مالية ) .وأوضح مدير عام نادي الفروسية بالرياض عادل بن عبدالله المزروع أن السباق يتكون من عشرة أشواط ، خصص الشوط السادس منه جائزة النادي التقديرية ( إنتاج السعودية لجميع الدرجات ) ومسافته 1400م ، والثامن هـدية نادي الفروسية ( جائزة مالية ) ( إنتاج السعودية لجميع الدرجات ) ومسافته 1660 م ، كذلك خصص الشوط التاسع منه مساهمة نادي الفروسية ( جائزة مالية ) ( أفراس إنتاج السعودية لجميع الدرجات ) ومسافته 1400م .// انتهى //18:29ت م0250