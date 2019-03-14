رياضي / نادي الفروسية بالرياض يقيم حفل سباقه (61) غدا على مساهمة وهدية النادي
الخميس 1440/7/7 هـ الموافق 2019/03/14 م واس
الرياض 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس
يقيم نادي الفروسية حفل سباقه الـ 61 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بالرياض على مساهـمة وهدية نادي الفروسية ( جائزة مالية ) .
وأوضح مدير عام نادي الفروسية بالرياض عادل بن عبدالله المزروع أن السباق يتكون من عشرة أشواط ، خصص الشوط السادس منه جائزة النادي التقديرية ( إنتاج السعودية لجميع الدرجات ) ومسافته 1400م ، والثامن هـدية نادي الفروسية ( جائزة مالية ) ( إنتاج السعودية لجميع الدرجات ) ومسافته 1660 م ، كذلك خصص الشوط التاسع منه مساهمة نادي الفروسية ( جائزة مالية ) ( أفراس إنتاج السعودية لجميع الدرجات ) ومسافته 1400م .
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18:29ت م
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