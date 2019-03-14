رياضي / خمس مباريات تقام غداً في ثالث جولات الدور النهائي من الدوري الممتاز لكرة اليد
الخميس 1440/7/7 هـ الموافق 2019/03/14 م واس
الرياض 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس
تقام غداً الجمعة مباريات الجولة الثالثة من الدور النهائي لمنافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، وذلك بإقامة خمس مباريات.
ويلعب مضر مع الوحدة عند الساعة 4:00 عصراً على صالة نادي القادسية بالخبر، وسيتبعها في نفس الصالة عند الساعة 5:30 مساءً مباراة النور مع الخليج، وسيلتقي الأهلي مع الصفا عند الساعة 5:45 على صالة هيئة الرياضة بجدة، وذلك ضمن مجموعة تحديد المراكز من الأول حتى السادس.
وفي مجموعة تحديد المراكز من السابع حتى الثاني عشر سيتواجه التهامي مع المحيط عند الساعة 5:00 مساءً على صالة هيئة الرياضة بجازان، ويلعب الترجي مع العربي عند الساعة 6:00 مساءً على صالة نادي النهضة بالدمام .
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18:30ت م
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