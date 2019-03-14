الرياض 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واستقام غداً الجمعة مباريات الجولة الثالثة من الدور النهائي لمنافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، وذلك بإقامة خمس مباريات.ويلعب مضر مع الوحدة عند الساعة 4:00 عصراً على صالة نادي القادسية بالخبر، وسيتبعها في نفس الصالة عند الساعة 5:30 مساءً مباراة النور مع الخليج، وسيلتقي الأهلي مع الصفا عند الساعة 5:45 على صالة هيئة الرياضة بجدة، وذلك ضمن مجموعة تحديد المراكز من الأول حتى السادس.وفي مجموعة تحديد المراكز من السابع حتى الثاني عشر سيتواجه التهامي مع المحيط عند الساعة 5:00 مساءً على صالة هيئة الرياضة بجازان، ويلعب الترجي مع العربي عند الساعة 6:00 مساءً على صالة نادي النهضة بالدمام .// انتهى //18:30ت م0251