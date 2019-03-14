الرياض 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واستقدم جمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة الرياض (كفيف) خدمة القارئ المتجول لزوار معرض الرياض الدولي للكتاب الذي انطلقت فعالياته، أمس في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.وأوضح مدير عام جمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة الرياض (كفيف) أنور بن حسين النصار، أن جمعية كفيف تحرص على تقديم خدمة القارئ المتجول لما حققته من نجاح كبير في السنوات الماضية، وكذلك لمساعدة ذوي الإعاقة البصرية على الاستفادة من هذه التظاهرة الثقافية الدولية، ولاقتناء كتب تفيدهم في مشوارهم العلمي والعملي.وأبان أن خدمة القارئ المتجول تقوم على وجود متطوعين ومتطوعات يتم تدريبهم للتعامل مع ذوي الإعاقة البصرية من الجنسين، خلال زيارتهم للمعرض ومساعدتهم على قراءة وشراء الكتب التي يريدونها، مشيراً إلى أن هذا التعاون بين الجمعية ووزارة الإعلام وإدارة المعرض غير مستغرب لدعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في زيادة الثقافة والاطلاع لدى المكفوفين، مقدماً شكره لوزارة الإعلام، ولجميع القائمين على المعرض.// انتهى //18:31ت م0252