القريات 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسرأس مساعد مدير تعليم محافظة القريات للشؤون التعليمية مشعل بن محمد الحواس الاجتماع الخاص بالموهوبين.وأوضح رئيس قسم الموهوبين مشعل أحمد الحواس أن الاجتماع ناقش أساليب وآليات تطوير العمل وافتتاح فصول الموهوبين وتفريغ المعلمين ومناقشة تنفيذ البرامج والأنشطة. كما تمت مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم الموهوبين والموهوبات بتعليم القريات .// انتهى//18:31ت م0253