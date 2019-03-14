الرياض 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واستقدم المدرسة السعودية للقيادة من خلال معرض الرياض الدولي للكتاب 2019، معلومات بشأن آليات التسجيل ضمن برنامج المدرسة النسائية للقيادة.وأوضحت مشرفة العلاقات العامة والإعلام بالمدرسة النسائية السعودية للقيادة نورة الدوسري أن المدرسة السعودية للقيادة هي أول مدرسة تتولى تدريب السيدات على القيادة الآمنة في منطقة الرياض، وتم تأسيسها بالشراكة مع معهد الإمارات للسياقة بدبي، الذي يعد بيت خبرة لتعليم قيادة المركبات في المنطقة، مشيرة إلى أن المدرسة واحدة من أكبر المدارس التدريبية للمدربين على قيادات السيارات في المملكة.وأضافت أن مهمتها تعليم المرأة لمهارات القيادة الآمنة، وتأسيس ثقافة الأمان في قيادة المركبات لأن سلامتها تهمنا.وأشارت الدوسري إلى أن مراحل التدريب تمر بعدة خطواترئيسة منها استكمال المستندات والتسجيل، ثم حضور عدد من المحاضرات النظرية، التي تبلغ ساعاتها 8 ساعات بعد ذلك اجتياز الاختبار النظري ثم تدريب المحاكاة بعد ذلك اجتياز الاختبار العملي ومرحلة التدريب العملي المرحلة الأولى التي تبلغ 6 ساعات، ثم مرحلة التدريب العملي المرحلة الثانية، وهي عبارة عن 14 ساعة ليجتاز بذلك المستفيد عبر اختبار الطريق واتقان 16 مهارة رئيسة ليتم بعد ذلك إصدار الرخصة فورياً.بدورها أوضحت مدربة القيادة بالمدرسة عهود الخليوي أن ركن القيادة في معرص الرياض الدولي يعرض نماذج لكراسي الأطفال، التي هي من ضروريات توفرها في السيارة، وتهدف إلى حماية الطفل وهي متنوعة حسب أعمار الأطفال من سن الولادة إلى عشر سنوات وتحمي الطفل بعد االله بنسبة 75%.وبينت أن الركن يعرض كذلك كيفية صيانة الإطارات وقياس مدى صلاحيتها، وأهمية مسند الراس لحماية الرقبة في حال وقوع حادث -لا قدر الله- واستخدامها كأداة لتكسير زجاج نوافذ السيارة في حال وقوع الحادث وصعوبة فتح الأبواب.// انتهى //18:32ت م0254