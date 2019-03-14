الرباط 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسأجرى الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بالمغرب محمد بنعبد القادر اليوم بالرباط، مباحثات مع وزيرة إصلاح الإدارة وشفافية الحياة العامة بدولة مالي صافيا بولي، التي تقوم بزيارة للمغرب للمشاركة في المؤتمر الدولي حول الحكومة المنفتحة والحصول على المعلومة.وتمحورت المباحثات حول تعزيز التعاون في مجال إصلاح الإدارة، والممارسات الفضلى للشفافية داخل الإدارة العمومية، بالإضافة إلى بحث تعزيز آليات الولوج إلى المعلومة، وفرص الاستفادة من تجارب النموذج المغربي في مجال الإدارة العمومية.// انتهى //18:37ت م0255