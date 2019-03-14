الرياض 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واستتواصل غداً الجمعة منافسات الدور النهائي من بطولة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، وذلك بإقامة خمس مباريات.ويتواجه القارة مع النجمة عند الساعة 5:00 مساءً على صالة هيئة الرياضة بالأحساء، ويلعب الهدى مع هجر عند الساعة 6:00 مساءً على صالة نادي الصفا بصفوى، وعند الساعة 6:30 مساءً يلتقي الابتسام مع السلام على صالة نادي الخليج بسيهات، وذلك ضمن الجولة الخامسة لمجموعة تحديد المراكز من الأول حتى السادس.وضمن مجموعة تحديد المراكز من التاسع حتى الثاني عشر بجولتها الرابعة، يلتقي الخويلدية مع الزلفي عند الساعة 5:00 مساءً على صالة نادي الخليج بسيهات، وعند الساعة 6:00 مساءً يلعب العروبة على صالته بالجوف مع الجيل.// انتهى //18:40ت م0256