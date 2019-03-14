جدة 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسنظمت هيئة تنمية الصادرات السعودية أمس، ورشتي عمل لتطوير المصدرين في مدينة جدة تحت عنوان "بناء الكفاءات في مجال التصدير", بحضور مسؤولين من "الصادرات السعودية" وصندوق التنمية الصناعية السعودي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. وذلك في مقر الغرفة بجدة.وتهدف ورشتا العمل إلى تعزيز مهارات موظفي المنشآت، المسؤولين عن التدريب في مجال التصدير، حيث تتيح للمتدربين فرصة التخطيط للتطوير الوظيفي، والتعرف على احتياجات المنشأة الداخلية، بالإضافة إلى التعرف على ما يمكن أن تقدمه لهم هيئة الصادرات والجهات الأخرى من برامج تطويرية في مجال التصدير، والمساهمة في تحسين الأداء وتوجيه البرامج التدريبية لتكون أكثر فاعلية.كما نُظمت أيضًا ورشة عمل بعنوان "التخطيط لأعمال التصدير" تهدف إلى تعريف المشاركين والمهتمين في التخطيط لأعمال التصدير بإستراتيجيات النفاذ إلى الأسواق الدولية لزيادة المبيعات، حيث تضمنت الورشة معلومات في مجال دراسة أسواق التصدير، مثل أثر التصدير على زيادة المبيعات ونمو الأعمال، والعوامل المؤثرة على نجاح المنتج في أسواق التصدير، ودراسة السوق المستهدف، ومصادر المعلومات لبناء الدراسة وإعداد خطة التصدير، بالإضافة إلى أفضل الطرق للوصول للعملاء في الأسواق الأجنبية.وعُقد على هامش الورش لقاء تعريفي بمبادرة تمويل الصادرات، التي أطلقتها "الصادرات السعودية" لدعم المصدرين، حتى إطلاق بنك الاستيراد والتصدير السعودي، وذلك ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، بتوقيع اتفاقيتين لتمويل المصدرين مع صندوق التنمية الصناعية السعودي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC التابعة للبنك الإسلامي للتنمية.كما تناول اللقاء التعريفي المنتجات التمويلية المتوفرة، وقيمة التمويل للمستفيدين، وإجراءات طلب التمويل، والوثائق المطلوبة، وشروط التقديم، وغير ذلك من التفاصيل التي تهم المصدرين الراغبين بالاستفادة من المبادرة.// انتهى //18:41ت م0257