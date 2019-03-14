الرياض 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسيشارك مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية في معرض الرياض الدولي للكتاب2019، بجناح مستقل لعرض الإصدارات والتعريف بالمركز وأهدافه، وذلك بعد اكتمال مشاركته السنوية في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومعرض جدة الدولي للكتاب، وغيرها.وأوضح الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، أن المركز يتطلع من خلال مشاركته في معارض الكتب المحلية والدولية إلى التواصل مع المختصين، وجميع المهتمين، والتعريف بجهوده في برنامجه العلمي "برنامج النشر" الذي أطلق من خلاله ما يزيد على 165 إصداراً علميا، شارك فيها أكثر من "900" باحث من مختلف أنحاء العالم، وتأتي مشاركة المركز في هذا المعرض المهم ضمن مشاركاته الدولية المتنوعة التي حظيت جميع تلك المشاركات باهتمام واسع، وبإقبال من الرواد على إصدارات المركز المتنوعة.وأشار الدكتور الوشمي إلى أن المركز يجتهد في النشر العلمي في مختلف المجالات العلمية، وخاصة تقارير اللغة العربية في العالم، والتدريب اللغوي، وأدلة اللغة العربية، والتخطيط اللغوي، والمعاجم العربية، إضافة إلى مجلاته العلمية المحكمة وعددها ثلاث مجلات ، ويدعو المركز جميع المهتمين والمعنيين بزيارة جناح المركز L16L17- والاطلاع على جميع إصداراته، ومنها: الجهود السعودية في خدمة اللغة العربية ـ السياسات والمبادرات، الذي يمثل استقصاء لمجالات عديدة تنهض بها المؤسسات السعودية المختلفة لخدمة لغتنا العربية، حيث شارك فيها باحثون وخبراء من عدة قطاعات، كما يعرض المركز في جناحه كتبه التوثيقية والتعريفية المتنوعة.يذكر أن المعرض انطلق أمس، ويستمر حتى 16 / 7 / 1440هـ، وتقام فعالياته في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.// انتهى//18:42ت م0258