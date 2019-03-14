عمّان 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسوقعت الحكومة الأردنية اليوم والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اتفاقية لتنفيذ مشروع شركاء الصحة وتنظيم الأسرة وإدخال تطعيم المكورات الرئوية، كمنحة من الوكالة تبلغ قيمتها 95 مليون دولار أمريكي.وتهدف الاتفاقية التي وقعها عن الجانب الأردني وزير الصحة الدكتور غازي الزبن، وعن الجانب الأمريكي مدير بعثة الوكالة بالإنابة لدى الأردن رالف كورينج، إلى دعم تقديم خدمات عالية الجودة في مجالات تنظيم الأسرة، وإدخال تطعيم المكورات الرئوية، ضمن برنامج مدته سبع سنوات.ويتألف المشروع من مكونين ذات صلة بتحسين الطلب على خدمات تنظيم الأسرة ذات الجودة العالية، فضلًا عن إدخال تطعيم المكورات الرئوية ضمن البرنامج الوطني الأردني للتطعيم.وينفذ المشروع الذي يمتد على مدى سبع سنوات، على ثلاث مراحل، إذ يشكل نقلة نوعية لا سيما على صعيد إدراج تطعيم المكورات الرئوية ضمن البرنامج الوطني الذي ينفذه الأردن منذ عام 1979م، فضلًا عن المساهمة في خفض وفيات الأطفال وارتفاع العمر المتوقع عند الولادة.// انتهى //18:48ت م0259