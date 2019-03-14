بروكسل 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسالتقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غيير بيدرسون, على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر بروكسل الثالث حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي تنعقد أعماله يومي 13 و 14 مارس الجاري.وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات على الملف السوري، والمستجدات المتعلقة بالجهود الدولية الرامية نحو إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا.وجدد وزير الخارجية الكويتي خلال اللقاء موقف بلاده الداعم للجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص لإعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبه.وأشاد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا من جانبه, بإسهامات الكويت للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يتكبدها الشعب السوري وإعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا.كما التقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في بروكسل الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيدريكا موغريني.وتناول اللقاء علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الكويت والاتحاد الأوروبي، وآفاق العمل المشترك بين الجانبين وسبل تعزيز التفاعل والتعاون القائم بينهما، بالاضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.// انتهى //19:02ت م0262