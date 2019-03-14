الرياض 7 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واساختتم اليوم أعمال المؤتمر الثامن والعشرين لأمراض النساء والولادة الذي نظمته الجمعية السعودية لأمراض النساء والولادة في الرياض، بمشاركة المختصين في مجال أمراض النساء والولادة محليين ودوليين، وذلك في فندق كراون بلاز بالرياض.وقد خرج المؤتمر بعدة توصيات وهي: علاج العقم وتأثيره الصحي والنفسي على المريضه و مناقشة الطرق الحديثه لوضع طريقة احصائية جديده لحساب نسب القيصيرات التي زادت في سنوات الأخيرة ومحاولة وجود طريقة تقلل نسبة القيصيرية ، طرق الوقاية والعلاج لنزيف المهبلي الذي يؤدي الى فقد الدم، الطرق الحديثه للوقاية من الولادات المبكره وتسمم الحمل وارتفاع ضغط الدم ومحاولة التشخيص المبكر.يذكر أن المؤتمر استمر ليومين عقد خلالها 60 ساعة تعليم طبي مستمر معتمدة من الهئية السعودية للتخصصات الصحية، وشملت 12 جلسة علمية كل جلسة و5 ورش عمل، جميعها متخصصة في النساء والولادة .وقد تطرقت الجلسات إلى ضغط الدم خلال الحمل وسبل العلاج، وأمراض النزيف عند السيدات، عدة محاضرات في دعم القبالة (القابلات القانونيات) وتطبيق المبدأ في مستشفيات المملكة، أمراض العقم، و مشاكل الحمل، أمراض المسالك البولية النسائية، التجميل النسائي إضافة إلى استعراض أبحاث علمية طبية لطلاب الطب والأطباء المقيمين والمهتمين والمختصين بالنساء والولادة، قدمت لجائزة الدكتور محمد باخشوين لأفضل بحث علمي.//انتهى//19:11ت م0264