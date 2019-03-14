تبوك 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واساختتمت جمعية التوحد بتبوك , بالتعاون مع مركز بيت الطفولة المبكرة اليوم, ورشة للرسم ، استهدفت أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، واستمرت على مدى أربعة ايّام.وأوضحت المدير التنفيذي للجمعية هيفاء العمراني أن الورشة هدفت إلى تعليم أطفال ذو ي اضطراب التوحد الرسم وتنمية مهاراتهم و تمكينهم من التعبير عن أنفسهم ، بالإضافة إلى تعزيز التفاعل الاجتماعي بينهم في المشاركة بالرسم، مع التركيز بالورشة على الرسومات لاكتشاف المواهب والعمل على تنميتها وتأهيل المبدعين.وأكدت العمراني حرص الجمعية على تقديم الورش والخدمات النوعية التي تسهم في تمكين ذوي اضطراب طيف التوحد نحو إبراز كامل إمكانياتهم في المجتمع ، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الفاعلين ، معربة عن شكرها لبيت الطفولة على استضافتها الورشة ولفريق العمل الذي أسهم في إنجاح هذه الورشة, بمشاركة فنانات الرسم واخصائيات التوحد.// انتهى //19:14ت م0265