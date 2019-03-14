رياضي / ميدان الفروسية بحائل يقيم حفل سباقه الـ 20 للموسم الحالي
الخميس 1440/7/7 هـ الموافق 2019/03/14 م واس
حائل 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس
أقام ميدان الفروسية بمنطقة حائل أمس حفل سباقه الـ 20 للموسم الحالي على كأس نايف بن عبدالكريم الجميل وذلك على ميدان الفروسية بالمنطقة .
وتكون السباق من أربعة أشواط بمسافة بلغت 1600 متر ، وسلّم مدير ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي الكأس وجائزة الشوط الرابع ، كما سلم جائزة الشوط الأول من الدرجة 0 حتى 3 على دعم الميدان .
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20:21ت م
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