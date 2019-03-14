حائل 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسأقام ميدان الفروسية بمنطقة حائل أمس حفل سباقه الـ 20 للموسم الحالي على كأس نايف بن عبدالكريم الجميل وذلك على ميدان الفروسية بالمنطقة .وتكون السباق من أربعة أشواط بمسافة بلغت 1600 متر ، وسلّم مدير ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي الكأس وجائزة الشوط الرابع ، كما سلم جائزة الشوط الأول من الدرجة 0 حتى 3 على دعم الميدان .// انتهى //20:21ت م0281