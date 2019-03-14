الصياهد 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسأعلنت لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة اليوم، نتائج منافسات فئة (30 جمل - صفر)، حيث أتت في المركز الأول منقية عبدالله ناصر الجبري، فيما حلت في المركز الثاني منقية راجح بداح آل بريك، وجاءت في المركز الثالث منقية عبدالله عبدالعزيز السلطان، فيما ذهب المركز الرابع من نصيب منقية متعب خالد الميزاني، وحلت منقية أحمد سعدون المطيري في المركز الخامس.وكانت المنافسة قد أجلت أمس من وقتها المعتاد التاسعة صباحًا إلى الثالثة ظهرًا نظرًا لسوء الأحوال الجوية صباحًا وانعدام الرؤية؛ حتى لا يؤثر سوء الأحوال الجوية على تقييمات لجنة التحكيم في ميدان العرض.من جهة أخرى، تقام غدًا الجمعة منافسات (50 جمل – صفر)، بعد أن تجاوزت المنقيات المشاركة الفحوصات الطبية، وفحوصات تأكد خلوها من العبث.وكانت لجان التحكيم الأولية استقبلت اليوم المنقيات المشاركة في ختام منافسات مزاين الإبل وتحديدًا في فئة (100 جمل - صفر)، تمهيدًا لإجراء الفحوصات الطبية لها غدًا الجمعة قبل دخولها المنافسات بعد غدٍ السبت.// انتهى //20:21ت م0282