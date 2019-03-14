المدينة المنورة 07 رجب 1440هـ الموافق 14 مارس 2019م واساعتمد مدير إدارة التعليم بمحافظة العُلا إبراهيم بن عبدالله القاضي، أسماء المرشحين والمرشحات للمشاركة في منافسات "جائزة التعليم للتميز" في الدورة العاشرة، التي تُنظمها وزارة التعليم خلال العام الجاري.وأفادت مديرة مركز التميّز بتعليم العُلا ابتسام الصبحي، أن قائمة المرشحين شملت مختلف فئات الجائزة، التي تتضمن فئة "التميّز المدرسي", وفئة "الخدمات التعليمية" وفئة "الموظف الإداري".// انتهى //20:32ت م0283