الرياض 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واساختتمت اليوم مباريات الجولة 22 من الدوري الممتاز للشباب لكرة القدم تحت 19 عامًا التي شهدت 7 مباريات جمعت النصر مع الشباب، والهلال مع الاتفاق، والأهلي مع الاتحاد، والتعاون مع الفتح، والطائي مع الرائد، والوحدة مع الأنصار، وأحد مع القادسية.وواصل فريق النصر صدارته للدوري بفوزه على الشباب بأربعة أهداف دون رد، ليكون رصيده 59 نقطة، فيما توقف الشباب عند 36 نقطة في المركز الثالث.وتمكن الهلال من الفوز على الاتفاق بهدف دون رد، ليرفع الهلال رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثاني فيما توقف رصيد الاتفاق 25 نقطة في المركز التاسع، وحسم التعادل الهدف لكل فريق مباراة الأهلي والاتحاد، ووصل الأهلي إلى النقطة 36 في المركز الرابع وهو نفس رصيد الاتحاد صاحب المركز الرابع.وانتهت مباراة التعاون والفتح بتعادل سلبي، ورفع التعاون رصيده إلى 24 نقطة في المركز العاشر، ورفع الفتح رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر، وفاز الرائد على الطائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليكون رصيد الرائد 13 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما توقف رصيد الطائي عند 30 نقطة في المركز السادس، كما فاز الوحدة على الأنصار بهدف دون رد، ليرفع الوحدة رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد الأنصار عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.وتعادل أحد والقادسية بدون أهداف ليكون رصيد الأول 23 نقطة في المركز الحادي عشر، ورصيد القادسية 27 نقطة في المركز الثامن.// انتهى //20:33ت م0284