الرياض 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسقام فريق مدرسة عثمان بن عفان بمحافظة العلا بإجراء حصة تدريبية اليوم بين أحضان إحدى المواقع التاريخية الأثرية في محافظة العلا، وذلك بعدما تأهل الفريق إلى الدور الثاني من منافسات دوري المدارس، وذلك ضمن البرامج المصاحبة لدوري المدارس لكرة القدم الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم.وشهدت الحصة التدريبية لفريق مدرسة عثمان بن عفان متابعة عدد من السياح الصينيين، الذين كانوا في جولة سياحية والتقوا بالطلاب والتقطوا معهم الصور التذكارية.وتأتي التدريبات كتكريم من مدرب الفريق بمحافظة العلا أسعد الفريدي للاعبيه، على إثر نجاحهم في المباريات الماضية، ولتأهيلهم للمباريات القادمة.من جهته أكد المدرب الفريدي أن لاعبي فريق مدرسة عثمان بن عفان نجحوا بكل جدارة واستحقاق في المباريات الماضية وتأهل الفريق إلى الدور القادم من دوري المدارس، مشيرًا إلى أنه يسعى إلى المنافسة على تحقيق بطولة دوري المدارس، مقدمًا الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على إطلاق هذا المشروع الرياضي الكبير المتمثل في دوري المدارس على مستوى المملكة.// انتهى //20:34ت م0285