الباحة 07 رجب 1440 هـ الموافق 14مارس 2019 م واسهطلت اليوم أمطار متفرقه من متوسطة إلى خفيفة على منطقة الباحة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمراكز التابعة لها ، ارتوت على إثرها الأرض .جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.وحذرت الجهات الأمنية قائدي المركبات والمواطين إلى توخي الحيطة والحذر في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة من الأمطار والضباب والغبار التي تسبب في انعدام الروئة.// انتهى //20:40ت م0286