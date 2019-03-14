الرياض 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واستنطلق غدًا بطولة حائل الدولية للشطرنج في نسختها الأولى برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، وبتنظيم من الغرفة التجارية الصناعية بحائل بالشراكة مع الاتحاد السعودي للشطرنج في حائل.وأوضح رئيس غرفة حائل عبدالله العديم أن البطولة يشارك بها أكثر من 200 لاعب، من محليين ودوليين يمثلون 17 دولة من داخل المملكة وخارجها, كما تشهد مشاركة لاعبين دوليين لهم تاريخهم وسجلهم الحافل بالإنجازات على مستوى العالم الأمر الذي سيزيد من أهمية البطولة وقوتها.وأضاف أن البطولة رصد لها جوائز قيمتها 150.000 ريال موزعة على أول 12 فائزًا بالبطولة وجوائز لأفضل فائز وفائزة في البطولة وكذلك جوائز لأفضل لاعب سعودي ولاعبة سعودية تحت 16 عامًا، متمنيًا العديم، أن تسجل البطولة نجاحًا كبيرًا في ظل الدعم غير المحدود الذي يوليه أمير المنطقة لهذه البطولة.من جهته أكد أمين الاتحاد السعودي للشطرنج عبدالرحمن الصبحي أن مشاركة لاعبين ولاعبات دوليين من 17 دولة، إضافة إلى عدد من الأسماء البارزة والمصنفين بمراكز متقدمة على مستوى العالم سيزيد من قوة البطولة، مشيرًا إلى أنه جُهز 100 طاولة شطرنج للرجال و20 طاولة للسيدات، إلى جانب صالة للجمهور لمتابعة لعبة البطولة نقلًا حيًّا، إضافة إلى إستديو للتعليق والتحليل الفني للمباريات.وبين أنه أقيمت دورات تدريبية لجميع اللاعبين واللاعبات تحت إشراف 15 حكمًا لتعليم اللاعبين أنظمة الشطرنج الجديدة.// انتهى //20:42ت م0287