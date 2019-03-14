الرياض 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس ....تقدم هيئة الشارقة للكتاب في معرض الرياض الدولي للكتاب 2019 جهودها في الاهتمام بالجانب الثقافي على المستوى الخليجي والعربي إلى جانب حضورها كعاصمة عالمية للكتاب 2019 بترشيح من منظمة اليونيسكو العالمية.واطلع زوار معرض الرياض الدولي للكتاب على أبرز منتجات الهيئة الثقافية ودورها في تعزيز برامج القراءة الدائمة، ودعم الكتاب والمثقفين والمؤلفين إلى جانب عرض تفصيلي عن أبرز وأهم البرامج التي تقدمها الهيئة ضمن اهتماماتها الثقافية وخصوصاً في مجال التأليف والتوزيع.وقال رئيس الوفد المشارك فاضل حسين إن مشاركة الهيئة في معرض الرياض الدولي للكتاب دائمة ومستمرة خصوصاً في ظل ما يتميز به معرض الرياض من حضور على الصعيد الخليجي والعربي إلى جانب أن معرض الرياض فرض نفسه بقوة وبالتالي فإن مشاركة الهيئة تأتي في إطار التعرف على أبرز الناشرين السعوديين والعرب وعقد لقاءات ثقافية موسعة يمكن للهيئة أن تعقد العديد من الشراكات من خلال ذلك مع دور النشر والمؤسسات الثقافية، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب مع وزارة الإعلام ووزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية تجاه آلية الدعم الذي يحظى به الجانب الثقافي في المملكة.// انتهى //20:44ت م0288