الرياض 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسيواصل المنتخب السعـودي للسهـام تدريباته في المعسكر الداخلي بجدة على ملاعب القرية الرياضية استعداداً للمشاركة في بطولة كأس آسيـا "المرحلة الأولى" التي ستقام في العاصمة التايلندية "بانكوك" خلال الفترة 22-31 من شهر مارس .ويشارك في المعسكر الذي انطلق يوم الأثنين الماضي و يختتم يوم 21 مارس 6 رماة هم : عبدالاله بن علي , عبدالله الحارثي , نواف منصور, علي الشمراني , صلاح الشمراني , راشد السبيعي و يشرف على التدريبات الكابتن محمد حمدي .ويهدف المدرب محمد حمدي من خلال المعسكر على رفع الجوانب الفنية واللياقة للرماة واعدادهم للمشاركات الدولية.// انتهى //20:45ت م0289