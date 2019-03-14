رياضي / معسكر جدة يجهز الرماة السعوديين لكأس آسيا
الخميس 1440/7/7 هـ الموافق 2019/03/14 م واس
الرياض 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس
يواصل المنتخب السعـودي للسهـام تدريباته في المعسكر الداخلي بجدة على ملاعب القرية الرياضية استعداداً للمشاركة في بطولة كأس آسيـا "المرحلة الأولى" التي ستقام في العاصمة التايلندية "بانكوك" خلال الفترة 22-31 من شهر مارس .
ويشارك في المعسكر الذي انطلق يوم الأثنين الماضي و يختتم يوم 21 مارس 6 رماة هم : عبدالاله بن علي , عبدالله الحارثي , نواف منصور, علي الشمراني , صلاح الشمراني , راشد السبيعي و يشرف على التدريبات الكابتن محمد حمدي .
ويهدف المدرب محمد حمدي من خلال المعسكر على رفع الجوانب الفنية واللياقة للرماة واعدادهم للمشاركات الدولية.
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20:45ت م
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