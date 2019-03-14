الرياض 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسانطلقت اليوم بطولة المملكة المفتوحة للسيدات للريشة الطائرة في نسختها الأولى المقامة بنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأميرة نورة التي ينظمها الاتحاد السعودي للريشة الطائرة لمدة ثلاثة أيام .وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن المقرن أنه تم العمل على تنظيم هذه البطولة بشكل احترافي بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة و اللجنة الأولمبية العربية السعودية وبالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لتكون بمثابة لبنة الأساس في بناء الكيان النسائي للعبة ، مشيرا إلى أن المنافسات لقيت في اليوم الأول للبطولة جانبا تفاعليا كبيرا من قبل الجماهير مما يدل على فعالية الخطة التي نعمل عليها كاتحاد لجعل رياضة الريشة الطائرة اللعبة الفردية الأعلى شعبية في المملكة لكلا الجنسين من الرياضيين و الرياضيات .يذكر أنه قد أُتيحت الفرصة السيدات في البطولات المحلية للريشة الطائرة لأول مرة و تأتي هذه المبادرة ضمن خطة الاتحاد التي يسعى من خلالها لتمكين المرأة رياضيا في مجال اللعبة و نشر اللعبة بين ممارسي الرياضة في المملكة وصولا لاستقطاب المواهب من المشاركات و ضمها لصفوف منتخب السيدات ، كما تم إدارة و تحكيم منافسات اليوم الأول من البطولة من قبل نخبة من الحكمات الوطنيات اللاتي تم إعدادهن و تأهيلهن على أعلى مستوى للقيام بهذه المهمة عبر التحاقهن بالنسخة الأولى من دورة حكام التي نظمها الاتحاد العام الماضي بجانب حقيبة مميزة من البرامج التدريبية للممارسات .// انتهى //20:47ت م0290