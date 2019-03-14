تبوك 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واساختتم القسم النسائي في لجنة تراحم تبوك بالتعاون مع الإدارة العامة للسجون بمنطقة تبوك مع نزيلات السجن العام مسابقة القرآن الكريم (جزء تبارك) والأربعين النووية، وذلك ضمن برنامج "واعية" الذي تقدمه لجنة تراحم تبوك بالمنطقة.وأكدت مديرة القسم النسائي باللجنة دينا الغريض أن اللجنة تسعى دائمًا إلى تقديم الدورات التطويرية في مختلف المجالات لخدمة هذه الفئة ولما فيه نفع لها في المستقبل ومن هذه البرامج برنامج واعية.// انتهى //20:47ت م0291