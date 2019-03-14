الرياض 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسحقق فريق الفيصلي فوزا على القادسية بثلاثة أهداف دون رد اليوم في افتتاح الجولة الـ 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وسجل أهداف الفيصلي سلطان مندش بالدقيقة 56 ، والبرازيليان جوستافو وبيريرا بالدقيقتين 82 و86 ، ليرتفع رصيد الفيصلي إلى 33 نقطة بالمركز السابع مؤقتًا ، وتجمد رصيد القادسية عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر .// انتهى //20:49ت م0292