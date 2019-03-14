رياضي / دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين : الفيصلي يفوز بثلاثية على القادسية
الخميس 1440/7/7 هـ الموافق 2019/03/14 م واس
الرياض 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واس
حقق فريق الفيصلي فوزا على القادسية بثلاثة أهداف دون رد اليوم في افتتاح الجولة الـ 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وسجل أهداف الفيصلي سلطان مندش بالدقيقة 56 ، والبرازيليان جوستافو وبيريرا بالدقيقتين 82 و86 ، ليرتفع رصيد الفيصلي إلى 33 نقطة بالمركز السابع مؤقتًا ، وتجمد رصيد القادسية عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر .
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20:49ت م
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