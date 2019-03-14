الرياض 07 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسيعيد جناح دارة الملك عبدالعزيز في معرض الرياض الدولي للكتاب فتح أبوابه لزواره مع انطلاقة فعاليات المعرض لهذا العام 1440هـ /2019م ليعقد صلة بين محبي القراءة والبحث العلمي والدراسات المحكمة وجامعي الصور الفوتوغرافية من جهة، وإصدارات الدارة التي تقترب من 400 إصدار وخدماتها العلمية والفنية المقدمة للمجتمع من جهة أخرى طيلة أيام المعرض.وتشارك الدارة بإصدارات تهتم بالتاريخ الوطني وتاريخ الحرمين الشريفين ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتاريخ الجزيرة العربية والتاريخ العربي والإسلامي تحظى باحترام العامة والمختصين وإقبالهم عبر مشاركاتها التي لم تنقطع منذ انطلاق المعرض.وجهزت الدارة الجناح بما يناسب البيئة المناسبة لشراء كتاب، فهناك مقاعد للقراءة والاطلاع، كما أوجدت موظفين للاستشارة العلمية حول الكتب والإصدارات في الجناح لمساندة عملية الشراء ومعاونة زواره على البحث بشكل يحقق أقصى درجات الإشباع ويسهم في عملية شراء سليمة، والتعريف بالخدمات المتعددة للدارة في مجالات البحث العلمي والوثائق والمخطوطات وتوفير المصادر التاريخية، ومجالات التعاون بين الدارة والمواطن في خدمة هذه المصادر.ويضم الجناح فكرتين؛ الأولى ركن للإصدارات ذات الأسعار المخفضة، والأخرى عرض فيلمي عن المراكز الخدمية فيها وهي مركز التاريخ الشفهي، ومركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية، ومركز الوثائق والمعلومات التاريخية، وكذلك عن مسابقتها العلمية التاريخية " الأولمبياد الوطني للتاريخ ".//انتهى//21:06ت م0295