الأمم المتحدة 7 رجب 1440 هـ الموافق 14 مارس 2019 م واسأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين خولة مطر من مملكة البحرين نائبة لمبعوثه الخاص لسوريا خلفًا للمصري رمزي عز الدين رمزي.وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام أن خولة مطر، تتمتع بمعرفة واسعة بالمنطقة والصراع السوري ومنظومة الأمم المتحدة.وتشمل خبرتها تولي مناصب نائبة رئيس الفريق الانتقالي لمنظومة التنمية في الأمم المتحدة في نيويورك، ونائبة الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) في بيروت، ومديرة مكتب المبعوث الخاص لسوريا في دمشق، والمتحدثة باسم الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية في سوريا، ومديرة مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة.وتحمل خولة مطر شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة درم بالمملكة المتحدة.// انتهى //21:22ت م0299